Un productor privado de drones ucraniano lanza su propia unidad de defensa aérea

“A partir de hoy, construiremos nuestra propia red de defensa aérea antidron. Incluirá centros de control remoto, una red para el lanzamiento remoto de drones con tecnología Hornet Vision Ctrl y posiciones sobre el terreno”, ha explicado la empresa en X.

Según esta misma nota de la compañía, sus especialistas ya tienen experiencia de combate y han derribado en sus salidas con unidades del Ejército ucraniano decenas de drones, entre ellos algunos aparatos no tripulados con motor a reacción.

“La unidad ha destruido la mayoría de sus objetivos utilizando nuestra tecnología de intercepción a control remoto”, se lee en el comunicado.

El anuncio de la empresa llega horas después de que el presidente Volodímir Zelenski anunciara la instalación en distintos puntos de Kiev y sus alrededores de las primeras veinte torretas equipadas con cañones manejados con inteligencia artificial para derribar drones rusos.

La actividad y el equipamiento de la nueva unidad privada ucraniana se financiará con el dinero que obtiene la empresa de la venta de drones.

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La unidad en cuestión, que llevará por nombre Night Hornets, será desplegada donde lo requiera el Ejército.

Ucrania tiene problemas para hacer frente a los ataques aéreos enemigos después de que los rusos empezaran a utilizar drones con motor a reacción, que alcanzan mayores velocidades que los drones convencionales.

Kiev busca junto con empresas privadas como Wild Hornets soluciones tecnológicas para responder con garantías a este reto.