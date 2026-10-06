Bin Salmán y Al Sharaa evalúan en Riad proyectos de comercio, energía y conectividad

Bin Salmán y Al Sharaa, en una visita no anunciada al reino, abordaron las oportunidades para desarrollar sus vínculos en distintos ámbitos y coincidieron en la importancia de avanzar en beneficio de sus intereses comunes, según informó la agencia oficial saudí SPA y la Presidencia siria.

Los interlocutores también intercambiaron también puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio y otros asuntos de interés mutuo, con especial atención a la necesidad de fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales.

El encuentro se produce en un momento en el que las nuevas autoridades sirias buscan consolidar sus relaciones con los países árabes y aprovechar la posición geográfica del país para impulsar proyectos de infraestructura, comercio y energía.

Al Sharaa afirmó el pasado septiembre que Siria ha pasado de ser considerada un "gran problema" a convertirse en una "gran oportunidad", al tiempo que defendió su recuperación como actor regional e internacional.

El mandatario sirio señaló entonces que su país aspira a convertirse en un corredor comercial seguro para las cadenas de suministro entre Oriente y Occidente y para el abastecimiento energético, en línea con los planes de reconstrucción que Damasco trata de impulsar tras años de conflicto.

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En agosto, el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, reivindicó también el potencial de Siria como punto de conexión energética entre el golfo Pérsico, el Cáucaso y el Mediterráneo.

El jefe de la diplomacia siria defendió entonces reactivar la iniciativa de los "Cuatro Mares", promovida inicialmente por Turquía, para mejorar las conexiones entre el Golfo, el Mediterráneo, el mar Negro y el Caspio.

Asimismo, Shaibani destacó la importancia de desarrollar conexiones ferroviarias entre Siria, Turquía, Arabia Saudí y Jordania, dentro de una estrategia destinada a reforzar las rutas comerciales y energéticas regionales.

La aproximación con Riad adquiere especial relevancia en este contexto, tanto por el peso político y económico de Arabia Saudí en Oriente Medio como por su capacidad para participar en proyectos de reconstrucción y conectividad regional.

La reunión, de la que no trascendieron detalles sobre acuerdos concretos, refleja así el interés de ambas partes por ampliar su cooperación y coordinar posiciones ante la evolución de la situación regional.