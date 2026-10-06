Bruselas plantea suspender el voto de los nuevos socios que vulneren los valores de la UE

La cláusula regiría durante los 15 años posteriores a la adhesión y se aplicaría ante infracciones graves de los valores del artículo 2 del Tratado de la UE -Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales- o del principio de cooperación leal.

El objetivo es "reducir el número de ámbitos en los que un solo país puede vetar decisiones que todos los demás respaldan", sostuvo la comisaria de Ampliación, Marta Kos, durante la presentación de las recomendaciones en Estrasburgo (Francia).

Sin citar casos, Bruselas busca evitar 'caballos de Troya' como Hungría, que bloqueó durante más de un año las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia, hasta la derrota electoral del prorruso Viktor Orbán.

La Comisión o los Estados miembros, mediante una petición motivada, podrían proponer medidas al amparo de la cláusula, que se darían por adoptadas salvo que el Consejo -los países- las rechazase por mayoría cualificada.

Bruselas también propone ampliar el plazo -hasta ahora de tres años- para activar las salvaguardias sectoriales existentes, que permiten adoptar medidas temporales ante dificultades económicas graves o incumplimientos en el mercado único y en justicia e interior, incluida la cooperación judicial.

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"Hoy estamos sentando las bases para que una Unión más grande sea también más fuerte", afirmó en un comunicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien calificó la ampliación de "imperativo geopolítico".

El Ejecutivo comunitario propone sustituir la unanimidad por mayoría cualificada en materia de sanciones, fraude fiscal y medidas fiscales sobre energía o acuerdos internacionales, para evitar bloqueos en una Unión ampliada sin reformar los tratados.

Para ello, plantea usar 'cláusulas pasarela', que requieren unanimidad para activarse, pero permiten cambiar la votación en ámbitos concretos.

Bruselas también recomienda la mayoría cualificada para decisiones intermedias de adhesión, como abrir los bloques de negociación ('clústeres'), que agrupan la adaptación del candidato a las normas europeas.

El inicio de las negociaciones y la adhesión final seguirán exigiendo unanimidad del Consejo, consentimiento del Parlamento Europeo y ratificación nacional de los Estados contratantes.

A su vez, Bruselas quiere que los candidatos participen antes de entrar en ámbitos como la energía, el transporte, lo digital y la defensa, siempre que estén preparados.

El acceso será condicional y reversible y dependerá del "alineamiento estratégico", que incluye la seguridad económica y la política exterior de la UE.

"La integración gradual no sustituye a la adhesión plena; es el acelerador de la ampliación. Es un puente entre la necesidad geopolítica de estabilizar nuestro continente y la ampliación basada en el mérito", aseguró Kos.

A partir del cierre de las negociaciones, Bruselas plantea vigilar a cada candidato hasta su entrada, con una posible cláusula de aplazamiento como último recurso.

Bruselas propone además que el país candidato reciba información y participe como observador, sin voto, en reuniones del Consejo de la UE y del Consejo Europeo -los líderes- durante ese período.

Las propuestas hechas hoy por la Comisión son recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros; los líderes comunitarios las debatirán en el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre.

La mayoría de medidas exige la aprobación del Consejo de la UE, en ocasiones por unanimidad.

La idea de Bruselas es que se pueda aplicar primero este enfoque al futuro tratado con Montenegro y luego a Albania, Moldavia y Ucrania.

El 28 de octubre, la Comisión publicará su paquete anual de ampliación, que evalúa los avances de todos los candidatos e incluirá por primera vez hojas de ruta específicas para esos cuatro países. EFE