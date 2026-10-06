Condenan a 22 años de cárcel a miembro del PCC por tiroteo durante concierto en Paraguay

Condenan a 22 años de cárcel a miembro del PCC por tiroteo durante concierto en Paraguay

Asunción, 6 oct (EFE).- Un tribunal de Paraguay condenó a 22 años de cárcel a un miembro del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) por la muerte de un integrante de esa organización y de una joven influenciadora durante un tiroteo en un concierto en 2022, informaron este martes medios locales.