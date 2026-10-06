Confiscan en aeropuerto británico 25 lanchas con capacidad de transportar a 1700 migrantes

Las lanchas iban a ser utilizadas por traficantes de personas que buscan cruzar el Canal de la Mancha, de acuerdo con la NCA, que lleva a cabo por primera vez una operación de este tipo en un aeropuerto.

Las embarcaciones -cada una de nueve metros de eslora- fueron halladas el pasado día 2 en un envío de carga aérea procedente de Turquía y con destino a Países Bajos, según estimaciones de la NCA.

El hallazgo se produjo después de que los equipos de inteligencia de la NCA y del Ministerio del Interior rastrearan el envío.

Esta incautación se suma a la realizada en julio en el puerto de Felixstowe, sureste inglés, donde se confiscaron 25 embarcaciones y 25 motores tras interceptar un cargamento que se dirigía a Alemania.

El subdirector de investigaciones de la NCA, Craig Turner, declaró a los medios que hacen constantes esfuerzos para lidiar con el tráfico de personas.

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Esta labor se lleva a cabo en colaboración con aliados internacionales", agregó Turner, que ha precisado que hasta ahora este trabajo ha permitido incautar más de 1.600 embarcaciones y motores.

Resaltó que estas medidas tienen un impacto real, ya que el coste de las balsas inflables aumentan y esto supone una reducción en los beneficios de las bandas criminales implicadas.

"No me cabe duda de que las embarcaciones incautadas aquí habrían acabado utilizándose para poner en peligro la vida de un gran número de personas en el Canal (de la Mancha) si no hubiéramos intervenido. Nuestra investigación continúa", puntualizó.

La cifra provisional de llegadas a través del canal en pequeñas embarcaciones durante este año se sitúa en 19.451, un descenso del 43 % respecto al mismo periodo del año anterior.