Cuba registra un sismo de magnitud 3,3 en dos provincias al oriente de la isla

Cuba registra un sismo de magnitud 3,3 en dos provincias al oriente de la isla

La Habana, 6 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 y una profundidad de 24 kilómetros fue percibido este martes en las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba, al oriente de la isla, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).