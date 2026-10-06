Ecuador exhibe su producción de flores ante 2.500 visitantes en la mayor feria del país

Hasta 130 empresas mostraron sus variedades, innovaciones y tendencias a productores, compradores y expertos del sector a lo largo de los 15.000 metros cuadrados de exposición.

Ecuador es el tercer exportador mundial de flores frescas, solo por detrás de Países Bajos y Colombia, y en el 2025 vendió al exterior 1.045 millones de dólares, según datos de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores).

"Qué increíble y hermoso es ver a Ecuador reunido aquí (...) Cuando hablamos de exportación no hablamos solo de comercio, también hablamos de las raíces de nuestra economía", destacó durante la inauguración la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

Las rosas representan el 76 % de las exportaciones florícolas del país y las flores ecuatorianas llegan a más de un centenar de destinos. Estados Unidos, la Unión Europa y Eurasia concentran, en conjunto, el 82 % de las ventas.

Más que conseguir nuevos clientes de manera directa, Expo Flor funciona como punto de encuentro para mantener relaciones comerciales y "generar confianza" entre productores, exportadores y compradores, según detalló a la prensa el presidente ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez.

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La misma idea comparte David Lam, director comercial de Native Blooms, empresa que lleva tres décadas en el negocio y cuenta con centros de producción a las faldas de los volcanes Cotopaxi y Cayambe.

"Esta es una ocasión fundamental para conectar con nuestros clientes, mostrar nuestras novedades y conocer a nuevos interesados de otros países", destacó Lam a EFE.

Por su parte, Daniel Larrea, de Rosaprima, detalló a EFE que cultivan ranúnculos y anémonas a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, unas condiciones climáticas y de altitud que, según explicó, "hace que el botón de la flor sea más grande y tenga características únicas".

Martínez también adelantó que entre las tendencias que se verán esta edición destacan nuevas variedades de rosas y colores pastel y tonos tierra.

Además, y durante su discurso inaugural, alertó de las amenazas de extorsiones que sufre el sector, un problema que "va a continuar" si no se hace algo al respecto.

El sector florícola genera alrededor de 140.000 empleos directos e indirectos y constituye el sexto producto de exportación no petrolera de Ecuador, según Expoflores.

Martínez también explicó que la feria llega después de atravesar un verano "muy complejo" porque las altas temperaturas aceleran los ciclos de producción, aunque todo apunta a que el sector vaya "a cerrar bien el año".

La aceleración de producción permitió obtener un mayor número de flores, pero de peor calidad.

Según datos ofrecidos por Martínez, hasta el mes de julio Ecuador había exportado unas 96.000 toneladas de flores, un 7 % más que en el mismo periodo en el año anterior.