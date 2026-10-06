El 42 % de Puerto Rico ha perdido más del 15 % de su población en 25 años

Entre los municipios con mayor pérdida están: Guánica (45,8 %), Ceiba (41 %), Loíza (33,7 %), Maricao (32,7 %) y Yauco (31,8 %), según los resultados del nuevo Observatorio Demográfico Municipal publicado por el ente en un comunicado.

El asistente de Proyectos Estadísticos del área de Demografía y Geografía del IEPR, Lanselotte Oliveras Vega, detalló que si se segrega la población por grupos de edad, todos los 78 municipios han perdido más de la mitad de niños de entre 0 a 9 años.

"Este fenómeno lo podemos ver expresándose en otros ámbitos de nuestra sociedad: hoy día hay menos cuidos, escuelas, tiendas y establecimientos orientados a este grupo de la población", especificó.

Según explicó Oliveras Vega, el nuevo Observatorio Demográfico Municipal muestra indicadores de población, envejecimiento, natalidad, mortalidad y migración.

"Esta nueva herramienta permite a los municipios, y al público en general, acceder rápidamente a las estadísticas demográficas más relevantes para la planificación y gestión municipal", indicó.

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El tablero se alimenta del Censo Decenal, los Estimados de Población y la Encuesta Sobre la Comunidad de Puerto Rico de la Oficina del Censo de EE.UU., el Registro de Nacimientos y Defunciones del Registro de Demográfico del Departamento de Salud y las Proyecciones de Población de la Junta de Planificación.

Por su parte, el gerente sénior de Proyectos Estadísticos del área de Demografía y Geografía del IEPR, Alberto L. Velázquez Estrada, destacó que "el Observatorio Municipal tiene la virtud de plasmar aspectos y tendencias de la dinámica demográfica las cuales interactúan constantemente, pero se suelen acceder en instancias separadas".

"En este sentido, es un instrumento que fortalece el acceso rápido a la información estadística en un nivel geográfico más granular, en vías de apoyar el análisis y toma de decisiones en la jurisdicción", añadió.

La herramienta está disponible en la página del 'State Data Center' de Puerto Rico (SDC-PR) desde el menú principal bajo Observatorio Demográfico en la opción de Municipal.

Además, en la página del SDC-PR se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del Censo de EE.UU. sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tales como los estimados poblacionales anuales.

También se pueden encontrar y las estadísticas oficiales sobre los censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras.

La página del SDC de Puerto Rico puede ser accedida a través de: https://censo.estadisticas.pr.