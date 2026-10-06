El artista peruano Walt Wizard realiza la primera estatua hiperrealista del papa León XIV

Walt Wizard, nombre artístico de Walter Huamán, hizo esta recreación en tamaño real del pontífice como parte de su serie denominada 'Perú: rostros de fe y valentía' que incluirá también esculturas hiperrealistas de los santos peruanos San Martín de Porres y de Santo Toribio de Mogrovejo, del que se celebra actualmente su año jubilar por los 300 años de su canonización.

En un comunicado difundido este martes, el artista recordó el encuentro que tuvo con León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en el cual pudo presentarle la estatua hiperrealista de Jesucristo, un momento que para el escultor marcó un nuevo hito al converger la fe con la vocación artística.

Wizard explicó que su intención en realizar estatuas hiperrealistas de ámbito religioso se basa en que, a través de su arte, también permite a las personas un encuentro más íntimo, humano y emotivo con personajes que tienen relevancia en el campo de la fe.

Resaltó, además, un momento singular para él cuando asistió el año pasado a una misa oficiada en Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde León XIV fue obispo durante ocho años, por el sacerdote peruano Monseñor Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa.

En esa homilía, Rimaycuna hizo un llamado a "poner nuestros dones al servicio de Dios". "Comprendí que también podía enfocar mi arte hacia la fe", sostuvo Wizard.

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Para elaborar una estatua hiperrealista, se utiliza silicona de grado médico, el material más parecido a la piel humana.

En el proceso de creación, se considera primero la recopilación de información y estudio del personaje en todas sus dimensiones, características del rostro, tipo de piel, expresiones y facciones, medidas del cuerpo, estatura, vestimenta, accesorios y otros elementos más, que hacen posible desarrollar el personaje con precisión.