El Kremlin confirma la reunión de Putin y Xi en la APEC, pero no una tripartita con Trump

"El acuerdo ha sido alcanzado. Nuestro presidente se reunirá sin duda con el líder chino", dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a la prensa local.

Precisamente, Xi felicitó hoy a Putin con un día de adelanto por su 74 cumpleaños después de que el segundo hiciera lo mismo hace menos de una semana con ocasión del aniversario de la fundación de la República Popular de China.

Putin ha confirmado ya su presencia en la cumbre de la APEC, pero no ha hecho lo mismo con la del G20 que se celebrará en diciembre en el estado de Florida (EE.UU.).

Con todo, Ushakov aseguró que los tres líderes son conscientes de que una reunión tripartita "está en el aire", aunque -matizó- desde el punto de vista práctico nadie ha iniciado ningún preparativo.

"Confirmo que es una idea interesante", señaló, y añadió que es evidente que los anfitriones chinos reservarán "una ventana especial para reuniones bilaterales y, posiblemente, trilaterales".

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Además, apuntó que Trump no ha confirmado aún su presencia en noviembre en la ciudad china de Shenzhen, "por lo que de ello depende la posibilidad de una cita tripartita".

"Esa será una buena ocasión para que los líderes coincidan, de una u otra forma, en los márgenes de la cumbre", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública a finales de septiembre.

Trump, que pidió al líder ruso en su última conversación telefónica que ponga fin a las acciones militares en Ucrania, aseguró tras reunirse en el marco de la Asamblea General de la ONU con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reserva la posibilidad de aplicar el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que contempla la imposición de hasta un 100 % de arancel a aquellos países que importen hidrocarburos rusos.