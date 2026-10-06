El líder de Hizbulá dice que no dejará de ser la "resistencia" mientras siga "la agresión"

"No podemos sino ser una resistencia mientras exista esta agresión. Dirigíos contra el enemigo para que se retire y así pueda alcanzarse una solución", dijo Qassem a sus seguidores en un discurso televisado en motivo de la inauguración de una fundación para preservar el legado de su antecesor, Hasán Nasrala, asesinado por Israel en 2024.

El secretario general del grupo recordó que el Ejército israelí sigue ocupando y bombardeando zonas del sur del Líbano en el marco de la guerra iniciada el pasado 2 de marzo, que hasta el momento se ha saldado con más de 4.300 muertos y más de un millón de desplazados solo en territorio libanés.

"La liberación del sur del Líbano está ante nuestros ojos, e Israel no podrá permanecer en el sur, ni siquiera a largo plazo. Esta resistencia, que ha perseverado, ha dado un ejemplo legendario de resiliencia", indicó, antes de añadir que el fin de la guerra debe comenzar con la retirada de las tropas israelíes.

Por otra parte, Qassem se dirigió al Gobierno libanés y a sus planes para garantizar el monopolio estatal de las armas, algo que Hizbulá se opone a abordar antes de que Israel se retire del sur del país y se detenga la guerra.

"Estamos dispuestos a cooperar internamente dentro de los marcos constitucionales vigentes, sin imposiciones de la tutela estadounidense ni de ninguna otra", afirmó el líder del grupo, que añadió que los acuerdos que se alcancen con el Ejecutivo del primer ministro Nawaf Salam serán "sobre la base de la Constitución y de las leyes".

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Estas declaraciones se producen en un momento de estancamiento de las negociaciones directas entre los gobiernos del Líbano e Israel bajo la mediación de EE.UU., y sin la participación de Hizbulá, unas conversaciones que produjeron un acuerdo marco a finales de junio que estipula una hoja de ruta para poner fin a la guerra.