El petróleo de Texas vuelve a cerrar en 89 dólares pendiente del tráfico en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,01 %, hasta los 89,44 dólares el barril, 0,01 dólares más que el cierre de este lunes.

Los analistas señalan que las informaciones que apuntan a un aumento de las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, por encima de los niveles previos a la guerra, rebajaron los temores generados por posibles nuevos ataques.

"Dado que los mercados se rigen por la oferta y la demanda y no por la política, los datos de exportación han prevalecido sobre los titulares geopolíticos negativos, y ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta de cara al futuro", aseguró en su informe Sevens Reports el analista Tom Essaye.

Citando en gran parte datos de seguimiento de buques de Kpler, Essaye recoge que hay informaciones que sitúan las exportaciones de petróleo de Oriente Medio por encima de los 18 millones de barriles diarios, superiores a los niveles anteriores a la guerra.

Según The Wall Street Journal, los barcos están transportando desde el estrecho de Ormuz casi la misma cantidad de petróleo crudo que antes de la guerra de Irán. Sin embargo, apenas trasladan barriles diésel.

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Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen seguir encalladas después de intercambiar propuestas, a través de los mediadores cataríes, sobre el plan que culminaría con la apertura del estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí, por su parte, condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en su territorio.