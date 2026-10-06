El superávit comercial de Brasil sube un 34,8 % hasta septiembre pese a aranceles de EEUU

Las exportaciones brasileñas se elevaron el 10,5 % en los nueve primeros meses del año, hasta 284.654 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron el 5,0 %, hasta 222.258 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Industria y Comercio.

Para el saldo positivo acumulado este año en la balanza comercial contribuyó especialmente el resultado de septiembre, cuando el superávit fue de 7.740 millones de dólares, valor en un 146,4 % superior al del mismo mes del año pasado.

Las exportaciones en septiembre saltaron un 12,9 %, hasta 34.418 millones de dólares, su segundo mayor valor del año, mientras que las importaciones del mes cayeron un 2,4 %, algo que no ocurría desde febrero.

Brasil mantiene en lo que va del año un elevado saldo positivo en su balanza comercial gracias principalmente al aumento del 12 % de sus exportaciones a China, su principal socio comercial, que sumaron 84.680 millones de dólares entre enero y septiembre.

El gigante latinoamericano también aumentó sus ventas a la Unión Europea, en un 20 % en el acumulado en nueve meses, hasta 44.150 millones de dólares, impulsadas por la entrada en vigor en mayo pasado del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

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El aumento de las exportaciones a sus dos mayores socios comerciales del país ayudaron a compensar la caída del 6,5 % que sufrieron las ventas a Estados Unidos (hasta 27.460 millones de dólares) y del 18,5 % que acumularon las dirigidas a Argentina (hasta 11.580 millones de dólares).

Las ventas a EE.UU. vienen reduciéndose desde mayo del año pasado, cuando el Gobierno de Trump impuso un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños, que ya fue levantado por decisión judicial.

Washington, sin embargo, anunció en julio pasado la imposición de un arancel adicional del 25 % sobre las importaciones de gran parte de los productos brasileños como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales y otro del 12,5 % por supuestamente no combatir el trabajo forzado.

Pese a que el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, negocia con el de Trump la suspensión de esas sanciones o la ampliación de la lista de excepciones, las relaciones entre ambos países atraviesan un mal momento, que se agravó con las acusaciones de injerencia en las elecciones presidenciales que el líder progresista hizo contra la Casa Blanca.

Brasil cerró 2025 con un superávit comercial de 68.300 millones de dólares, con una reducción del 7,9 % frente al de 2024 (74.600 millones de dólares) y del 30,9 % en comparación con el récord registrado en 2023 (98.900 millones de dólares).

El Gobierno prevé para este año un saldo positivo de unos 84.400 millones de dólares, valor en un 24 % superior al de 2024, pero aún lejos del récord de 2023.