Empresa británica Asos investiga un ciberataque que puede haber accedido a sus clientes

Se desconoce el número exacto de los 16,5 millones de clientes de Asos que recibieron esta notificación, pero el minorista ha afirmado en un comunicado remitido a través de la Bolsa de Londres, donde cotiza, que durante el incidente de ciberseguridad "es posible que se haya accedido a información personal básica" de sus usuarios, como el nombre y los datos de contacto.

En cambio, precisó que no cree que la información de las tarjetas de pago ni las contraseñas de las cuentas se hayan visto afectadas.

Asos confirmó que, alrededor de las 10 de la mañana hora británica (09:00 GMT), se envió una "notificación no autorizada" a algunos de los clientes que decía: "Estimados DPO (responsable de protección de datos) y IT (departamento informático) de Asos, hemos vulnerado por completo la seguridad de Snowflake. Pónganse en contacto con nosotros o la filtraremos".

Snowflake es una plataforma estadounidense de datos de inteligencia artificial que permite acceder simultáneamente a conjuntos de datos almacenados en una nube. En el pasado, ha estado involucrada en otros ataques informáticos a empresas como Ticketmaster o el banco Santander.

En este sentido, la compañía británica informó que se han tomado "medidas inmediatas" para restringir el acceso a las plataformas de notificación y sostuvo que tanto la web como la aplicación de Asos funcionan "con normalidad" y "sin interrupciones" en las operaciones.

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También comentó que la empresa cuenta con un seguro de ciberseguridad que incluye una póliza de continuidad del negocio y expresó que "aún es pronto para cuantificar cualquier impacto potencial en operaciones comerciales".

Tras conocerse el incidente informático, las acciones de Asos, que cotiza en el índice secundario FTSE 250 en la Bolsa de Londres, se desplomaron más de un 10 %.