Filipinas y Polonia firman pacto judicial y avanzan en defensa en una visita "histórica"

"Esta histórica visita marca un hito importante en la creciente asociación entre los dos países, y mantiene el impulso de los recientes intercambios de alto nivel", declaró el presidente filipino.

Ambos dirigentes presenciaron la firma de un acuerdo de asistencia legal mutua que permitirá prestar más cooperación jurídica en procesos penales, según se detalló durante el acto de la firma.

Este pacto se suma al acuerdo sobre el traslado de personas condenadas que ambos países firmaron a principios de este año, y sienta las bases para negociar un tratado de extradición conjunto en un futuro, según afirmó Marcos Jr.

Además del pacto judicial, la defensa fue otro de los temas sobre la mesa, con la compra por parte de Filipinas de helicópteros S-70 Black Hawk para modernizar su Ejército, con un total de 48 aparatos -según afirmó el presidente polaco- fabricados en la planta de PZL Mielec de Polonia.

"La seguridad de Europa y del Indopacífico ya no se puede abordar de manera aislada", subrayó Nawrocki.

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El europeo abogó además por ampliar la cooperación en seguridad marítima frente a las amenazas híbridas, al equiparar la situación de Filipinas en el mar de China Meridional -donde Manila y Pekín se disputan varios islotes- con el mar Báltico, donde el polaco dijo que su país sufre constantes ataques de Rusia.

Marcos, por su parte, subrayó que ambos países comparten "el respeto por el derecho internacional" y consideró "inaceptables" los intentos de alterar los límites territoriales, tanto en Polonia como en Filipinas.

El presidente polaco agradeció además el apoyo de Manila a la aspiración de Varsovia de lograr un puesto permanente en el G20, cuya próxima cumbre se celebrará en diciembre en Miami, y descartó reunirse allí con el presidente ruso, Vladímir Putin, al que calificó de "dictador".

La visita de Estado del mandatario polaco, que se prolongará hasta el próximo jueves, incluirá también la inauguración de la Cumbre Económica de TIC Polonia-Filipinas, con una numerosa delegación de empresas polacas.