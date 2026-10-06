Gobierno paquistaní insta a la oposición a frenar su marcha a Islamabad y retomar diálogos

En su intervención durante la inauguración de unas obras en la capital, Sharif afirmó que era "lamentable" que las "terribles sombras" de las marchas se cernieran de nuevo a pesar de los esfuerzos de su partido por entablar conversaciones con la oposición.

"Ellos (el PTI) solo tenían un objetivo: asegurarse de que las conversaciones no tuvieran éxito", afirmó el primer ministro.

Cientos de seguidores del PTI iniciaron el domingo una marcha de varios días hacia Islamabad para exigir la liberación de su fundador, el ex primer ministro Imran Khan, quien fue encarcelado en 2023 por numerosos casos de corrupción que, según él, responden a una persecución política.

Se prevé que los manifestantes lleguen a Peshawar este martes para luego partir hacia Islamabad mañana, a pesar de que Gobierno se ha comprometido a impedir cualquier concentración en la capital.

El Ministerio del Interior de la provincia de Punyab prohibió hoy las concentraciones de cinco o más personas en cualquier lugar público, en carreteras o en autopistas.

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Sharif afirmó que las protestas afectan a la economía del país y suponen un obstáculo para las exportaciones, las importaciones y la industria manufacturera.

"Entre todos hemos mejorado la economía en dos años y medio y hemos alcanzado la estabilidad macroeconómica. Ahora es el momento de que prospere", dijo el líder paquistaní.

Los organizadores han prometido llegar a Islamabad sin importar lo que les ocurra. La anterior gran marcha del partido, en noviembre de 2024, terminó con enfrentamientos mortales entre simpatizantes y fuerzas de seguridad.

El PTI denunció entonces que los agentes abrieron fuego real contra los manifestantes, matando a más de 20 personas, una afirmación que el Gobierno negó.