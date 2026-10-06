Hutíes acusan a fuerzas progubernamentales de ejecutar a prisioneros en la costa yemení

La Autoridad Nacional de Derechos Humanos, controlada por los insurgentes yemeníes, afirmó en un comunicado que varios combatientes de las fuerzas hutíes fueron tiroteados y atropellados por vehículos blindados, supuestamente de las tropas progubernamentales, tras ser capturados en los combates que tuvieron lugar el lunes cerca de la costa del Yemen.

La citada autoridad hutí calificó su supuesta ejecución de "crimen de guerra", y exigió "investigación internacional".

Esta acusación llega después de la circulación en las redes de varios vídeos en los que se podía ver vehículos blindados atropellando a hombres en zonas desérticas o en la costa, aparentemente cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

En las imágenes, algunos de esos hombres aparecían armados y en movimiento, mientras que otros parecían desarmados, algunos de ellos sentados en el suelo, en cuclillas o tumbados, mientras se oían disparos durante el avance de los vehículos militares que les atropellaban.

La autoridad hutí responsabilizó "legal y penalmente" de esas presuntas ejecuciones a la cúpula de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que apoya militarmente a las fuerzas del Gobierno reconocido, y pidió a las Naciones Unidas iniciar una investigación "urgente y transparente" sobre lo sucedido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, instó al Comité Internacional de la Cruz Roja a documentar el trato dado a los prisioneros y a presentar pruebas ante la Corte Penal Internacional.

Estas acusaciones llegan en medio de la ofensiva "Amanecer del Yemen", lanzada por las fuerzas progubernamentales para retomar las zonas bajo control de los hutíes, incluida la capital, Saná, y restablecer las instituciones estatales tras 12 años de guerra que han dividido y devastado el país árabe.

Las fuerzas leales al Gobierno reconocido anunciaron el lunes importantes avances en la costa occidental y afirmaron haber retomado el control sobre Bab al Mandeb y el puerto de Moca.

La coalición liderada por Arabia Saudí no ha reaccionado de momento a las acusaciones y no ha comentado los vídeos que circularon.

No obstante, las llamadas Fuerzas del Escudo de la Nación, leales al Gobierno reconocido del Yemen, y que operan en la costa, difundieron este martes en sus canales instrucciones a sus tropas para que traten adecuadamente a los prisioneros y cumplian con las normas "religiosas, éticas y legales", sin tampoco referirse de forma directa a las imágenes.