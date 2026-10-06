Israel mata a un presunto "terrorista" en un ataque con dron en la ciudad de Gaza

La organización humanitaria aseguró que el ataque se produjo contra un "grupo de civiles", y trasladó a la víctima mortal al Hospital Al Shifa y a los heridos al hospital de campaña Al Saraya.

Consultado por EFE, el Ejército israelí indicó que el objetivo del ataque era un presunto "terrorista", sin dar detalles sobre él, y añadió que ofrecería más información a lo largo del día.

Por otra parte, otro gazatí falleció este martes por las heridas sufridas ayer lunes en un ataque israelí cerca de las Torres Tayba, en Jan Yunis (sur de la Franja), informó el Hospital Nasser.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.200 personas y los heridos los 175.000, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.

Solo durante la tregua, que comenzó en octubre de 2025 y se extiende hasta hoy, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 1.460 personas.

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Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio contra el pueblo palestino.