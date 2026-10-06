La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,79 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 0,68 %, hasta los 125.533.404,17 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+3 %) y Central Puerto (+3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener (-2,9 %) y Aluar (-2,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta 1,5 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó 4,2 %, a 574 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.519,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.540 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, hasta 1.609,22 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, hasta los 1.541,11 pesos por unidad.