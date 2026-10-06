La OEA recomienda a Perú emprender reforma legal sobre "reelección encubierta" de alcaldes

El grupo de trabajo, que analizó el proceso electoral, expresó en su informe de observación que la campaña estuvo marcada "por cuestionamientos de distintos actores respecto de determinadas candidaturas, que, según señalaron a la misión, podrían constituir una forma de 'reelección encubierta'".

Pese a que la Constitución peruana impide la reelección inmediata de los alcaldes con el objetivo de que no se perpetúen en el cargo con mandatos sucesivos, 130 alcaldes han encontrado la forma de esquivar la norma sin que las autoridades electorales hayan intervenido para evitarlo.

La jugada aplicada por alcaldes en todo el país es presentarse en el número dos de la lista de su partido y que el candidato titular a alcalde renuncie, de modo que le deja el camino libre a volver a ocupar el cargo de manera indirecta en caso ganar su lista.

El caso más emblemático es el del ultraderechista Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, que resultó el más votado para volver a ocupar la alcaldía de la capital Lima mediante este método.

La misión de la OEA señaló que "ante las incertidumbres generadas en el proceso", y "con el espíritu de brindar a la ciudadanía claridad respecto de las reglas aplicadas a la contienda electoral" aconseja cambiar la norma.

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"Recomienda, mediante una reforma legal, cambiar las reglas aplicables en los casos de renuncia de los candidatos a alcalde de una lista, de manera que los actores del proceso electoral y la ciudadanía conozcan claramente el marco normativo aplicable", afirma el informe.

Expuso que como en Perú, la vacante de la candidatura a la alcaldía no descalifica a una lista cerrada, el debate se centró en la situación de los candidatos a primeros regidores (vicealcaldes) y su eventual acceso a la alcaldía en caso de que la lista resultara electa.

"La legislación no regula cómo debe procederse en caso de que una lista con un exalcalde electo en el periodo inmediatamente anterior como candidato a primer regidor y con la candidatura a la alcaldía vacante obtenga la votación suficiente para ganar la elección municipal", indicó.

Añadió que en las reuniones sostenidas por la misión, distintos actores y candidatos señalaron la incertidumbre provocada por este escenario, tanto en relación con quién asumiría el cargo en caso de que la lista resultara electa, como de la legalidad de una eventual asunción al cargo de alcalde por parte del primer regidor.

Además, diversos interlocutores manifestaron a la misión su preocupación por la falta de una definición clara y oportuna por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre este escenario desde el inicio del proceso y porque, llegado el día de la elección, persistía la incertidumbre sobre sus posibles efectos institucionales.