La OMS ha recibido poco más del 20 % para su plan de respuesta ante la ofensiva en Yemen

Así lo indicó a EFE Annette Heinzelmann, la directora regional de emergencias de la oficina de la OMS en el Mediterráneo Oriental -que cubre desde Marruecos hasta Afganistán-, en la sede en El Cairo, y señaló que "los recortes de la financiación humanitaria están afectando realmente a la prestación de atención sanitaria en los países de la región afectados por conflictos".

"Es muy difícil", valoró Heinzelmann, y apuntó que se está hablando de "la vida de las personas", donde "el derecho a la salud y el derecho a acceder a la atención sanitaria son muy importantes en esta situación" y, por eso, es "importante contar con una financiación previsible en este tipo de situaciones".

Desde hace un mes, los rebeldes chiíes hutíes lanzaron este verano una ofensiva contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y contra la coalición militar liderada por Arabia Saudí que ha provocado la muerte de 959 personas desde el pasado 6 de agosto, según los últimos datos de la OMS, a lo que se añade un repunte del cólera.

Esta intensificación del conflicto en la costa occidental también ha provocado que más de 145.000 personas se hayan visto desplazadas, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), en un país que ya estaba "al límite" por la guerra que azota uno de los países más pobres del mundo.

Ayer, en el marco de la ofensiva bautizada como "Amanecer del Yemen" lanzada por el Ejército del Yemen y sus fuerzas afines, han logrado recuperar zonas tomadas por los hutíes el mes pasado, incluidos la zona del estrecho de Bab al Mandeb y Moca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos recorte se producen después del anuncio de la retirada de Estados Unidos de la OMS -que era el mayor donante de fondos que representaba alrededor del 15 % del presupuesto total de la organización- que se hizo efectiva el 22 de enero de este año.