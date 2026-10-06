La oposición india marcha contra el Gobierno de Modi por eliminar a millones del censo

Un buen número de los diputados que salieron a las calles en Nueva Delhi fueron detenidos y trasladados a un autobús policial, según las autoridades, entre ellos el líder opositor del Partido del Congreso (INC), Rahul Gandhi, y su hermana Priyanka, aunque fueron puestos en libertad poco después.

"El trabajo de la Comisión Electoral es garantizar que las elecciones se celebren correctamente. 300 parlamentarios quieren reunirse con Gyanesh Kumar y Gyanesh Kumar tiene miedo", declaró a los medios Rahul Gandhi.

La marcha sigue a días de protestas que han llenado las principales ciudades del país, entre ellas también las convocadas por el movimiento de la generación Z de las 'Cucarachas', el Cockroach Janta Party (CJP), que exigen la dimisión de Kumar, la cancelación de la Revisión Especial Intensiva (SIR) del padrón electoral y el retorno al voto con papeletas de papel.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, presentó la SIR hace un año como una forma de depurar las listas de votantes de duplicados, fallecidos y errores burocráticos. Desde entonces se han eliminado más de 130 millones de nombres, entre los que millones han apelado por haber sido privadas de su derecho al voto por "anomalías" en su información.

Según la oposición, la actuación del organismo electoral desde el inicio de la revisión del censo ha beneficiado al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP).

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Críticos ponen de ejemplo las elecciones en el estado de Bengala Occidental en marzo, en las que más de 100.000 personas aseguraron haber sido eliminadas del censo justo antes de las votaciones, que dieron la victoria a Modi por primera vez en décadas en la región.

La oposición argumenta que en Bengala el número de votantes eliminados superó el margen que dio el poder al BJP, y aseguran que la actuación de la Comisión amenaza gravemente a la "democracia más grande del mundo".

Las críticas terminaron de avivarse el pasado 25 de septiembre, cuando el periódico local The Indian Express reveló que dos de los tres comisionados electorales del país habían expresado su indignación dentro del organismo por varias medidas de Kumar que, según afirmaron, se llevaron a cabo sin su conocimiento.

El Tribunal Supremo de la India ha pedido tanto al Gobierno como a la Comisión Electoral que respondan a una petición que alega que Kumar tomó decisiones clave sin la aprobación de los otros dos comisionados electorales.