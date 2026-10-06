La opositora Soledad Núñez proclamada nueva intendenta de Asunción por el ente electoral

"Por acuerdo y sentencia, hemos resuelto proclamar a María Soledad Núñez Méndez (...), de la Alianza Juntos por Asunción, como intendente municipal", dijo, al leer la proclama, la presidenta de la Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital, Myriam González.

Núñez, una ingeniera civil de 43 años, dio la sorpresa la noche del domingo al imponerse por un estrecho margen al candidato del gobernante Partido Colorado y actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez.

Después del 99,92 % de las mesas escrutadas, los datos del TREP apuntan que Núñez obtuvo 133.325 votos o 47,78 % de los sufragios, frente a los 128.301 o 45,98 % de Pérez.

Tras el revés electoral en Asunción, el presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo el domingo que su partido tiene "mucho para analizar", si bien la formación terminó como la gran ganadora de la jornada electoral tras conquistar -según voceros del oficialismo- 187 de las 263 intendencias (alcaldías) que estaban en liza.

Este martes, el TSJE también proclamó a los 24 integrantes de la Junta Municipal de Asunción, en la que los colorados serán mayoría con 15 concejales frente a 6 de la plataforma opositora que respalda a Núñez.

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En tanto que el tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) alcanzó tres curules en la Junta Municipal.

Está previsto que el TSJE entregue a Núñez el título que la acredita como ganadora el venidero 30 de octubre, y que cuatro días después la opositora asuma el cargo en la Municipalidad.