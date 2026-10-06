La República Checa no participará en Eurovisión 2027 debido a problemas financieros

"Entendemos perfectamente que las radiotelevisiones tienen que tomar decisiones difíciles y somos conscientes de los graves desafíos a los que se enfrentan muchos de nuestros miembros", señaló el responsable de Eurovisión en un comunicado.

Expresó también su esperanza en que Česká televize (la radiotelevisión pública checa) pueda regresar al festival cuando las circunstancias lo permitan, destacando que "siempre será bienvenida".

El pasado año, las televisiones públicas de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda se retiraron del festival como protesta de la presencia en éste de Israel.

La UER introdujo recientemente cambios en la organización del festival, que impedirán que éste se celebre en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles", con miras a que los países retirados el pasado año cambien de opinión.

Sí ha anunciado su vuelta al festival Países Bajos, pero Irlanda confirmó que continuará su boicot, mientras que en España e Islandia sus directivas parecen inclinadas a mantenerlo también, a la espera de confirmarlo ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable del concurso.