La UE defiende la cooperación internacional para afrontar desafíos de la agenda climática

Segura participó en la inauguración del ‘XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLac)’, que se desarrollará hasta este jueves en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este), con el lema 'Finanzas que impulsan la conservación, Pueblos Indígenas que Protegen, Innovación que Transforma'.

En su discurso ante un amplio auditorio compuesto por autoridades bolivianas, representantes indígenas y ambientalistas, Segura afirmó que Latinoamérica y el Caribe “es una región fundamental para la biodiversidad”, con áreas protegidas que “cumplen un rol estratégico” en la conservación ambiental y el beneficio de sus habitantes.

“Para la Unión Europea, la protección de la biodiversidad, la acción climática y el financiamiento sostenible forman parte de una misma agenda”, afirmó el diplomático.

En este contexto, Segura destacó la importancia de los fondos ambientales, ya que estos permiten “canalizar recursos de manera estratégica, apoyar acciones en territorio y construir soluciones a largo plazo” y significan un paso “de la reflexión a la acción” en la protección de la naturaleza ante adversidades como el cambio climático.

En declaraciones a EFE, el embajador de la UE, organismo que cofinancia el congreso, afirmó que “ningún país puede afrontar solo” los desafíos ambientales, por lo que es necesario el “apoyo internacional” para, además, incidir en la concienciación de los sectores público y privado, junto al diálogo con las comunidades locales.

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Sobre esto último, indicó que “es esencial” escuchar a las comunidades indígenas, puesto que ellas “viven de los recursos” de los bosques y zonas protegidas y es necesario apoyarlas a que tengan un “uso sostenible que preserve sus tradiciones” y que, al mismo tiempo, “sea sostenible con el medioambiente”.

Segura afirmó que el Congreso de la RedLac es un espacio fundamental para “fomentar alianzas, diálogo entre los principales actores financiadores, la sociedad civil y las comunidades locales”.

En Bolivia, la UE ha estado trabajando junto al Gobierno del presidente Rodrigo Paz en la asistencia técnica para la elaboración de un proyecto de ley de financiamiento climático que "va a ser algo muy novedoso y muy importante para Bolivia", mencionó el embajador de la UE.

A esto se suma que el bloque europeo es uno de los principales financiadores de proyectos climáticos y de preservación de biodiversidad para luchar contra los efectos del cambio climático en el mundo.

El propósito del congreso de la RedLac es analizar los mecanismos y soluciones financieras que transforman el financiamiento de la naturaleza, como la acreditación por fondos climáticos, proyectos de financiamiento permanente (PFP), conversión de deuda por naturaleza y créditos ambientales, entre otros, destinados a recursos para la conservación del medioambiente.

Junto a la RedLac, el evento es organizado también por la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap), la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

La RedLac está conformada por una treintena de fondos ambientales de 20 países de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de, mediante la cooperación, compartir experiencias y conocimiento de buenas prácticas que generen alianzas para expandir las oportunidades de financiación a la conservación.