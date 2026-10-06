La XI Semana de la Energía de la Olacde aboga por más interconectividad e inversión

La región cuenta con una matriz eléctrica en la que el 67 % de la generación procede de fuentes renovables, pero enfrenta el desafío de preparar sus sistemas para una creciente demanda de electricidad mediante mayores inversiones en redes, almacenamiento, flexibilidad e interconexiones.

El sector energético "se desenvuelve actualmente en un escenario de creciente incertidumbre política", manifestó el secretario ejecutivo de Olacde, Andrés Rebolledo, en la inauguración de la cita, que reunirá hasta el viernes a gobiernos, empresas, expertos y organismos multilaterales.

"Los conflictos internacionales, las tensiones comerciales y la reconfiguración de las cadenas de suministro están modificando las condiciones en las que nuestros países toman sus decisiones energéticas", reconoció.

A esto se suma una exposición cada vez mayor a fenómenos climáticos extremos, que afectan las infraestructuras, la disponibilidad de recursos y la seguridad del abastecimiento.

"Todos estos riesgos tienen algo en común: alteran los precios, afectan el suministro y ponen a prueba la capacidad de respuesta de nuestros sistemas energéticos", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, el secretario ejecutivo de Olacde dijo que el objetivo no es alcanzar una uniformidad entre los sistemas energéticos de los países sino avanzar hacia una integración energética regional que refuerce la seguridad, la resiliencia y la competitividad.

Rebolledo señaló que la transición energética debe contribuir a fortalecer la seguridad energética y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo y la competitividad de la región, con el objetivo final de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Joel Santos, afirmó que América Latina y el Caribe cuentan con "recursos extraordinarios" para convertirse en protagonistas de la nueva realidad energética mundial, pero advirtió que ningún país podrá afrontar por sí solo los desafíos del sector.

"La región necesita más integración, más inversión, más innovación y una colaboración energética más profunda capaz de convertir nuestros recursos en seguridad, competitividad y bienestar", señaló el ministro dominicano.

La XI Semana de la Energía, organizada por Olacde y el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, aborda asuntos como la integración eléctrica y gasífera, el financiamiento de la transición a energías más limpias, el almacenamiento, la mitigación de metano y la pobreza energética.

El encuentro, que cuenta con la coorganización del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la iniciativa europea GET.transform, contempla además la LVI Reunión de Ministros, espacios de diálogo entre gobiernos y empresas y sesiones dedicadas a las oportunidades de inversión.

La agenda incluye también la entrega del Premio Olacde a la Excelencia Energética 2026, cuya convocatoria recibió 155 proyectos procedentes de 21 países.

La Olacde, creada en 1973 y cuyo convenio constitutivo ha sido ratificado por 27 países de América Latina y el Caribe, es un organismo intergubernamental de cooperación, coordinación y asesoría técnica que promueve la integración y el desarrollo energético regional.