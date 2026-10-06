Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su último concierto en Madrid

Maluma y Beéle encabezan la lista de invitados internacionales del espectáculo, que supondrá el concierto número 13 de la residencia de Shakira en la capital española, informó en un comunicado la promotora.

La colombiana y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como “Chantaje” y “Agua”, canción que interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia.

La actuación de Beéle aportará al 'show' el sonido caribeño y contemporáneo del artista colombiano, con quien Shakira colaboró recientemente en "Algo tú" y también revisitó "Hips Don’t Lie" con motivo del 20 aniversario de Spotify, por lo que no la nota no descarta que esta versión forme parte del repertorio del último espectáculo.

El cartel de invitados se completa con Dani Martín, uno de los referentes del pop español de las últimas décadas, tanto durante su etapa al frente de El Canto del Loco como en su trayectoria en solitario.

Los tres artistas se sumarán así a una larga lista de figuras que acompañaron a Shakira durante sus conciertos en España, entre ellas Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa.

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La artista durante su residencia en Madrid ha ofrecido un recorrido por diferentes generaciones y vertientes de la música en español y en inglés, con colaboraciones que sorprendieron a los cientos de miles de seguidores que acudieron a sus conciertos.

El último espectáculo de esta etapa europea, presentado como una celebración de la música y la cultura latina, tendrá lugar el 12 de octubre.