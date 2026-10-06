Nacionales
06 de octubre de 2026 a la - 05:52

Rescatan a un urutaú tras chocar contra un vidrio en Fernando de la Mora

Hombre con guantes sostiene un urutaú, con un cartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Paraguay al fondo.
El urutaú, especie silvestre que requiere cuidados específicos, está al cuidado de especialistas. Desde el cuerpo de bomberos recuerdan que estos animales no deben ser mascotas y piden ayuda a expertos para su rescate.Gentileza

Un urutaú fue rescatado por bomberos voluntarios de Fernando de la Mora luego de chocar contra un panel de vidrio de una entidad bancaria. Vecinos auxiliaron al ave y la trasladaron hasta el cuartel, donde quedó bajo cuidado especializado.

Por ABC Color
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El comandante Pablo Tapia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, explicó que recibieron un aviso sobre un urutaú que había impactado contra un panel de vidrio de un banco, ubicado en la Ruta PY02, en el barrio Centro de la mencionada ciudad.

Tras el accidente, vecinos de la zona recogieron al animal y lo acercaron hasta el cuartel de bomberos para recibir asistencia.

Según Tapia, el urutaú presenta algunas lesiones, pero se encuentra en buen estado y bajo observación.

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Quedará bajo cuidado de un veterinario

El urutaú permanecerá bajo el cuidado de un bombero de profesión veterinario, quien además trabaja con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El comandante señaló que no es habitual encontrar este tipo de aves en zonas urbanas. Sin embargo, indicó que el sábado pasado ya habían recibido una alerta sobre la presencia de un ave lastimada en el mismo sector.

Por este motivo, no descartan que el ejemplar rescatado ahora sea el mismo que había sido visto días atrás.

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Hombre con guantes sostiene un urutaú marrón con ojos amarillos, en una estación de bomberos con cartel visible.
Rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora sostienen con cuidado al urutaú, que fue encontrado herido tras chocar contra el vidrio de un banco en la Ruta 2.

Urutaú no es una mascota

Tapia recomendó a la ciudadanía comunicarse inmediatamente con bomberos o especialistas cuando encuentren animales silvestres heridos o en situaciones de riesgo.

Asimismo, remarcó que especies como el urutaú no deben ser consideradas mascotas, por tratarse de animales silvestres que requieren cuidados específicos.

El comandante también señaló que el urutaú sería un ave en peligro de extinción, por lo que pidió a la ciudadanía recurrir a especialistas para garantizar su adecuada atención.