Rescatan a un urutaú tras chocar contra un vidrio en Fernando de la Mora

El comandante Pablo Tapia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, explicó que recibieron un aviso sobre un urutaú que había impactado contra un panel de vidrio de un banco, ubicado en la Ruta PY02, en el barrio Centro de la mencionada ciudad.
Tras el accidente, vecinos de la zona recogieron al animal y lo acercaron hasta el cuartel de bomberos para recibir asistencia.
Según Tapia, el urutaú presenta algunas lesiones, pero se encuentra en buen estado y bajo observación.
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Quedará bajo cuidado de un veterinario
El urutaú permanecerá bajo el cuidado de un bombero de profesión veterinario, quien además trabaja con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
El comandante señaló que no es habitual encontrar este tipo de aves en zonas urbanas. Sin embargo, indicó que el sábado pasado ya habían recibido una alerta sobre la presencia de un ave lastimada en el mismo sector.
Por este motivo, no descartan que el ejemplar rescatado ahora sea el mismo que había sido visto días atrás.
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Urutaú no es una mascota
Tapia recomendó a la ciudadanía comunicarse inmediatamente con bomberos o especialistas cuando encuentren animales silvestres heridos o en situaciones de riesgo.
Asimismo, remarcó que especies como el urutaú no deben ser consideradas mascotas, por tratarse de animales silvestres que requieren cuidados específicos.
El comandante también señaló que el urutaú sería un ave en peligro de extinción, por lo que pidió a la ciudadanía recurrir a especialistas para garantizar su adecuada atención.