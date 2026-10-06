MuM'Orsay, un camión-museo recorrerá Francia con obras del museo de Orsay

El nombre de este museo sobre ruedas es el MuM’Orsay. Ha sido presentado este martes en la plaza de la Concordia de París y en su interior hay una selección de pinturas, esculturas, dibujos, fotografías y películas de cine firmadas por grandes artistas.

Su primera exposición, 'El Gran Baile', reúne obras de Edgar Degas, Henri Dabadie, Camille Corot y Éugene Carrière, entre otros, además de películas de los hermanos Lumière, Georges Méliès y Jean Renoir.

El camión, de tonos crema, tiene una terraza exterior de color rojo, un reloj inspirado en el de la fachada del museo de Orsay y, en el techo, las letras doradas 'MUMO'. Una escalera conduce hasta la terraza y de ahí al espacio expositivo, cuyo diseño busca recrear el ambiente de las salas del museo parisino.

"En el camión hemos intentado reproducir el ambiente de una sala del museo de Orsay, con el rojo tradicional de los museos del siglo XIX, suelo de madera y una barandilla, para que el visitante se sumerja inmediatamente, en cuanto cruza la puerta, en un museo. Ya no está en el camión, está en el museo de Orsay", explica a EFE Guillaume Blanc, director de Públicos del museo.

El camión también es un condensado de tecnología para garantizar la seguridad y conservación de las obras, con condiciones climáticas idénticas a las del museo parisino. Además, un sofisticado sistema antivibraciones protegerá las pinturas durante los traslados.

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A todas las exigencias técnicas para proteger las obras se suma la cuestión de seguridad, en un momento en el que se multiplican los robos en museos franceses.

Sin entrar en detalles, los responsables del proyecto afirman que el vehículo integra sofisticados sistemas de seguridad, entre ellos cristales de protección pegados a las telas y prácticamente invisibles, ya que se trata de obras que serán visitadas de forma libre y gratuita por niños y adultos. Además, el camión dormirá cada noche en lugares protegidos.

La iniciativa pretende llevar las obras hasta lugares donde no llega el arte y a personas que normalmente no acuden a los museos.

"El museo de Orsay recibe cada año en París a muchísimos visitantes de todo el mundo. La idea del camión-museo es ir al encuentro de visitantes que quizá no tienen la costumbre de ir al museo y que se sienten intimidados ante la idea de cruzar su puerta", dice Blanc.

"Esperamos que, al ir a su encuentro, demos a nuevos visitantes las ganas de descubrir las colecciones del museo de Orsay".

El proyecto es fruto de la colaboración entre la Fundación Art Explora, el museo de Orsay y la región de Auvernia-Ródano-Alpes y se incorpora a la flota de museos móviles creada por la fundadora de Art Explora, Ingrid Brochard.

El camión permanecerá una semana en cada localidad. Durante los días laborables recibirá principalmente a escolares y los sábados abrirá sus puertas a todos los habitantes.

'El Gran Baile' ha sido concebido para celebrar los 40 años del museo de Orsay y propone un recorrido por las fiestas, los bailes y las nuevas formas de ocio del siglo XIX. "Queríamos una temática de exposición alegre y dirigida a un público amplio", cuenta Blanc.

La muestra explora cómo la fiesta se convirtió en un fenómeno social durante ese siglo, desde las celebraciones oficiales y los grandes acontecimientos mundanos hasta las fiestas populares. La electricidad, la fotografía y los primeros pasos del cine transformaron también la manera de representar el movimiento, las multitudes y la energía de la danza.

El MuM'Orsay comenzará su recorrido el 12 de octubre en la región Auvernia Ródano Alpes, después se trasladará a Nueva Aquitania y, por último, a Bretaña, donde acabará su ruta el 2 de enero de 2027.