Netanyahu amenaza con bombardear Gaza si Hamás le "desafía" antes de las elecciones

"Precisamente porque Hamás es tan débil, intentará desafiarnos con lo que le queda de fuerzas de cara a las elecciones, para intentar influir en ellas. Estamos preparados para ello; en primer lugar, frustraremos esos intentos y, en cualquier caso, responderemos con una fuerza abrumadora si cometen ese error", dijo Netanyahu al inicio de la sesión del Consejo de ministros.

El mandatario aseguró, sin dar más detalles, que de los 6.000 milicianos de Hamás que Israel estima participaron en el ataque de hace tres años- que causó 1.200 muertos entre uniformados y civiles-, unos 2.000 aún continúan vivos.

"En los últimos tres años hemos eliminado a 4.000 de esos 6.000 monstruos. Ninguno de ellos goza de inmunidad. Llegaremos a todos ellos y el régimen de Hamás en Gaza será derrocado", añadió en su discurso, aludiendo una vez a la idea de 'victoria total' bajo la que Israel ha devastado la Franja y matado a más de 74.000 palestinos.

El bloque de oposición encabezado por el candidato Gadi Eisenkot obtendría 54 escaños en la Knéset (Parlamento) si las elecciones se celebraran hoy, según un sondeo del Canal 12 de la televisión israelí publicado la noche del lunes. Mientras, el de Netanyahu conseguiría 49 escaños frente a un total de 13 de los partidos árabes.

Pero, como algunas formaciones del bloque de Eisenkot han descartado aliarse con los partidos árabes, dicho bloque no alcanzaría los 61 escaños necesarios para lograr una mayoría de gobierno.