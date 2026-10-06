Omán evacua a diez tripulantes de un buque mercante que se incendió en un ataque en Ormuz

"En cooperación y coordinación con las autoridades pertinentes, la RAFO llevó a cabo la evacuación después de que el buque mercante On Peace, con bandera panameña, fuera atacado a nueve millas náuticas al noreste de Limah, en la gobernación de Musandam, lo que provocó un incendio a bordo", apuntó esta fuerza en un comunicado.

La localidad de Limah, en el norte de Omán, se encuentra en el estrecho de Ormuz, donde este mismo martes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) informó sobre un ataque con "un proyectil desconocido" contra un petrolero que cruzaba esta importante ruta energética.

La RAFO añadió que los tripulantes evacuados fueron trasladados por vía aérea al Hospital Jasab, en el mismo enclave del estrecho de Ormuz, y recibieron "la atención médica necesaria", sin que por el momento se haya informado del estado de los miembros que se encontraban a bordo en el momento del ataque.

Esto se produce en el mismo día en el que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a Estados Unidos y a Irán a poner fin al conflicto y volver a la vía diplomática durante su visita a Islamabad, al tiempo que elogió el papel de Pakistán como mediador en unas negociaciones que llevan meses estancadas.

El conflicto entre Washington y Teherán estalló a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, lo que derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra se comercializaba alrededor del 20 % de los hidrocarburos mundiales.