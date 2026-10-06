ONU: África central incauta 251 toneladas de fármacos en mercados ilícitos en cinco años

El documento, elaborado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), alerta sobre la "grave amenaza para la salud pública" que supone el tráfico de productos médicos.

La elevada prevalencia regional de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el paludismo y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las dificultades de acceso a la atención y a los productos médicos hacen que la población no pueda satisfacer sus necesidades, lo que ofrece "oportunidades de lucro" a los actores delictivos.

"El tráfico de productos médicos es más que un problema de salud pública. Los grupos criminales se lucran explotando las vulnerabilidades sanitarias de la región", declaró en un comunicado la representante regional de la UNODC para África Occidental y Central, Sylvie Bertrand.

En la República Centroafricana (RCA) o Chad, más de la mitad de la población vive al menos a dos horas de un hospital público que brinda atención de emergencia, según el informe, que también expone que la población chadiana debe pagar 16 días de salario del empleado público peor pagado para conseguir una jeringa de insulina.

Las autoridades de Camerún, Congo, Gabón, la RCA y Chad se incautaron en el mencionado periodo de antibióticos, antipalúdicos, analgésicos u opioides, tanto falsificados como auténticos desviados de las cadenas de suministro legítimas, productos no aprobados y drogas introducidas de contrabando.

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La mayoría de los productos médicos desviados de las cadenas de suministro reguladas provienen de China, la India, Bélgica, Francia y los Países Bajos, que llegan principalmente a los puertos de Apapa (Nigeria), Douala (Camerún), Brazzaville (Congo) y Bangui (RCA).

Entre 2013 y 2025, el sistema de vigilancia de la OMS registró 228 incidentes de productos médicos en la región, de los que un 71 % se clasificaron como falsificados. Además, un 33 % de los incidentes se produjeron en cadenas de suministro reguladas.

Según el informe, los antipalúdicos falsificados o de menor calidad podrían estar relacionados con entre 72.000 y 267.000 muertes anuales, mientras que los antibióticos de mala calidad contra la neumonía infantil podrían explicar hasta 169.271 fallecimientos al año.

Del mismo modo, estima que los gastos adicionales en África subsahariana derivados de las consecuencias del uso de antipalúdicos falsificados o de calidad inferior fueron de entre 10,7 y 39,6 millones de euros anuales en 2017.

"El tráfico de productos médicos representa una grave amenaza para la población de nuestra comunidad económica, y los esfuerzos para combatirlo deben integrarse plenamente en las respuestas a los múltiples desafíos que enfrenta nuestra subregión", declaró el comisionado responsable del Departamento del Mercado Común de la Comisión de la CEMAC, Ngabo Seli Mbogo.

Los autores del texto instaron a los gobiernos a armonizar sus leyes, reforzar los controles y mejorar la cooperación transfronteriza.

Estas medidas deben ir acompañadas de una ampliación del acceso a medicamentos seguros y asequibles, pues el mercado ilícito responde precisamente a la escasez, los altos precios y las largas distancias que deben recorrer los pacientes.