Panamá y Vietnam relanzan relaciones bilaterales con la firma de acuerdos de cooperación

El Gobierno panameño informó este martes que se establecieron dos instrumentos en materia agropecuaria; memorandos de entendimiento entre universidades marítimas, academias diplomáticas, cooperación aduanera, turismo y aeronáutica, y un acuerdo en materia de seguridad.

Los convenios fueron suscritos por los ministros de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de Vietnam, Le Hoai Trung, en una reunión de trabajo de los presidentes de ambos países enmarcada en la visita oficial que desarrolla Mulino en la nación asiática.

"Durante la reunión, ambos dignatarios acordaron relanzar las relaciones mediante la puesta en marcha de un importante programa de cooperación y asistencia técnica que permita desarrollar un programa de inversión y comercio bilateral potenciando sectores como la industria, el turismo, marina mercante, la agricultura y los servicios aéreos", indicó un comunicado oficial.

La declaración pública panameña agregó que el Presidente de Vietnam anunció la reapertura de una embajada en Panamá para principios de 2027, y ratificó el interés en convertir al país centroamericano en puente de entrada para América Latina - a través de sus zonas francas y la conectividad que da el Canal- de la producción vietnamita.

"Acabamos de sostener una reunión franca, directa y muy productiva. Panamá y Vietnam son dos países muy distintos y nos separan miles de kilómetros, pero existe entre nuestros pueblos una relación de amistad y hermandad construida a lo largo de más de cincuenta años. Esta visita nos permite renovar esos lazos y, al mismo tiempo, darles un nuevo propósito, acorde con las oportunidades y los desafíos de nuestro tiempo", expresó Mulino.

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Asimismo, el jefe de Estado resaltó "que los panameños no olvidan que, en 1979, Vietnam fue el primer país del mundo en adherirse al Protocolo del Tratado relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá", el instrumento que rige a la vía que une el Atlántico y el Pacífico.

Mulino reiteró además el interés de Panamá por acercarse más a Vietnam, ampliar su presencia en Asia y abrir nuevos espacios para el comercio, la inversión y la cooperación mutua.

De acuerdo con datos difundidos por el Gobierno de Vietnam, en 2025, el comercio bilateral con Panamá alcanzó los 478,1 millones de dólares.

Las relaciones entre ambos países, que datan de 1975, se han ido fortaleciendo en los últimos años, con Vietnam vendiendo productos como calzado, teléfonos, computadoras y artículos electrónicos; y comprando a Panamá madera y sus derivados, y algunas materias primas.