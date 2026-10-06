Presionado por la revuelta estudiantil, Macron reúne a varios ministros este mismo martes

El anuncio sucede poco después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció en la Asamblea Nacional francesa la suspensión de las clases habituales durante estos miércoles, jueves y viernes en todos los institutos para sustituir el horario lectivo por jornadas de debate y asambleas de diálogo. Francia cuenta con casi 2,3 millones de alumnos de secundaria.

Además de Lecornu, asisten al encuentro el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el de Educación, Édouard Geffray, indicó el canal BFMTV.

Esta reunión sucede tras las masivas protestas estudiantiles de este martes que reunieron entre 256.000 y 450.000 manifestantes en todo Francia, de acuerdo con las diferentes cifras ofrecidas por las autoridades y los sindicatos, respectivamente, en una jornada que transcurrió sin grandes incidentes, pero manchada por acusaciones mutuas de violencia entre la policía y los manifestantes.

Desde que a mediados de septiembre estalló la revuelta, se han registrado más de 600 policías y gendarmes y algo más de 200 estudiantes heridos y más de 5.000 arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

Los sindicatos y los partidos de izquierda se han unido a la lucha estudiantil.

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Como telón de fondo, les une el malestar social tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Lecornu, criticado por incluir medidas de ahorro que el Ejecutivo justifica debido a la elevada deuda del país (119 % del PIB) y la presión que los bonos franceses sufren en los mercados.