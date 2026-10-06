Putin se reunirá el viernes con Pezeshkian para abordar la situación en Oriente Medio

"Naturalmente, habrá asuntos de la agenda bilateral y, por supuesto, la aguda situación en la región de Oriente Medio", señaló Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

Añadió que ambos líderes acordaron reunirse un mes después de verse las caras en Kirguistán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde sus miembros cerraron filas con Teherán y pidieron un arreglo pacífico para su conflicto con Estados Unidos.

Putin participará en Turkmenistán en la cumbre de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y ambos líderes tomarán parte ese mismo día en la Cumbre Ecológica del Caspio.

El Kremlin expresó recientemente su confianza en que Irán no abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que describió como "la piedra angular del régimen de no proliferación".

"Nuestros amigos y socios confirman siempre que en Irán no se está llevando a cabo ningún trabajo para crear armas nucleares, que no tiene planes de crear armas nucleares y que, por el contrario, está comprometido con sus obligaciones en virtud del TNP y, al mismo tiempo, está comprometido con el desarrollo un sector tan importante para la economía como la energía nuclear pacífica", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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Putin, que ya condenó en varias ocasiones el asesinato en un ataque aéreo del ayatolá, Alí Jameneí, también consideró "un tremendo error" hace unos días el asesinato en marzo pasado del jefe de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, al que describió como una persona capaz de lograr compromisos.