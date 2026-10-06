Telefónica se prepara para poner fin a 25 años en México tras el aval a su venta a Melisa

De acuerdo con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) la concentración entre Teléfonica y el consorcio estadounidense entre OXIO y Newfoundland Capital Management tiene “pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica”.

Por ello, el regulador mexicano permitió avanzar hacia el cierre de una operación acordada el pasado 7 de abril entre Telefónica Hispanoamérica y Melisa Acquisition.

El acuerdo comprende el total de las acciones que Telefónica posee, directa e indirectamente, en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, las dos sociedades que integran Telefónica México, por un valor de empresa de 450 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales antes del cierre.

La salida del grupo español no supondrá, al menos de inicio, la desaparición de Movistar en México.

OXIO anunció al presentar la adquisición que la compañía, con más de 20 millones de clientes móviles, continuará operando con la marca y con su actual equipo directivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comprador pretende migrar progresivamente la operación hacia su plataforma de telecomunicaciones basada en la nube, con la que busca convertir a Movistar México en un operador más digital y apoyado en infraestructura de terceros.

Telefónica había avanzado hacia ese modelo desde 2019 mediante un acuerdo con AT&T para utilizar su red de acceso móvil y reducir progresivamente su propia infraestructura y espectro.

La compañía española desembarcó en México en 2001 mediante la compra de cuatro operadoras móviles de Motorola en el norte del país y amplió su presencia nacional en 2002 con la adquisición del 65 % de Pegaso.

La venta culmina así un repliegue iniciado años atrás en uno de los mayores mercados latinoamericanos y se encuadra en la estrategia de Telefónica de abandonar Hispanoamérica.

El grupo ya ha vendido sus negocios en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, mientras concentra su operación estratégica en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.