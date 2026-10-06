Un muerto y ocho heridos deja un accidente de tráfico en la Carretera Central de Cuba

El autobús de la empresa estatal Viazul que hacía el trayecto entre la ciudad de Santiago de Cuba (este) y La Habana impactó contra el camión que se encontraba estacionado en la carretera por problemas técnicos, detalló un reporte de la emisora Radio Camagüey.

Una de las personas lesionadas tiene una fractura de pelvis y está reportada en estado grave, en tanto los siete heridos restantes no presentan peligro para la vida, de acuerdo al reporte del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech del municipio Camagüey, donde reciben asistencia médica.

En el primer trimestre de 2026 se registraron en la isla 1.234 accidentes de tráfico, que dejaron 153 fallecidos y 1.154 lesionados, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

En 2025, ocurrieron en la isla 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 fallecidos y 6.718 lesionados, según cifras oficiales. En ese periodo las muertes aumentaron casi un 20 % respecto a 2024, aunque la cantidad de accidentes se mantuvo prácticamente en el mismo nivel.

Las autoridades especializadas han señalado que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso".

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Además han reconocido el aumento de accidentes que involucran a motos, ciclomotores y peatones, así como la incidencia del mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento.