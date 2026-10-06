Un total de 104 migrantes llegan a las costas españolas en cuatro embarcaciones precarias

En la Región de Murcia, situada al sureste del territorio peninsular español, dos embarcaciones con 87 inmigrantes a bordo, entre ellos dos mujeres y doce menores de edad, fueron interceptadas por la Guardia Civil.

Ambas pateras fueron localizadas en la mañana del martes por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, y sus ocupantes fueron rescatados por patrullas territoriales del instituto armado.

En la primera viajaban 39 hombres y cinco menores y en la segunda, 34 hombres, dos mujeres y siete menores.

Según las fuentes, todos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados al puerto para su asistencia por Cruz Roja antes de ser entregados a la Policía Nacional.

En la isla española de Formentera, perteneciente al archipiélago de las Islas Baleares y situado en el mar Mediterráneo, 13 migrantes de origen magrebí fueron interceptados por la Guardia Civil a bordo de una patera.

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Y en el municipio de Santanyí, situado al sur de la isla de Menorca en el mismo archipiélago, fueron localizados cuatro migrantes en una embarcación.

En lo que va de año, llegaron al archipiélago 352 pateras con 6.425 migrantes según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior español y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a estas islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.