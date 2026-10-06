Von der Leyen denuncia que los ataques hutíes en Arabia Saudí desestabilizan la región

"Una vez más, los hutíes respaldados por Irán han atacado infraestructuras en Arabia Saudí, incluidas una refinería y varios aeropuertos. Estos ataques siguen desestabilizando la región, avivando la violencia y socavando la seguridad energética mundial", dijo Von der Leyen a través de la red social X.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario expresó además la solidaridad de la UE con Arabia Saudí y los socios del Golfo.

"La seguridad regional será un tema central de nuestras conversaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo a finales de este mes", indicó Von der Leyen.

El próximo 24 de octubre tendrá lugar en Arabia Saudí la segunda cumbre entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (es decir, Baréin, Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos).

En el contexto de escalada de ataques hutíes contra territorio saudí y de guerra en el Yemen, el pasado agosto Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, un pacto que compromete a los tres Estados a considerar un ataque armado contra cualquiera de los firmantes como un ataque contra todos ellos.

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Este lunes, los tres países acordaron activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad.

El anuncio llegó después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente -respaldado desde 2014 por Arabia Saudí en su guerra contra los hutíes- anunciara una gran ofensiva para recuperar el territorio en manos de los insurgentes.

La reacción saudí fue de respaldo explícito, afirmando que seguiría prestando "pleno apoyo operativo" a las Fuerzas Armadas yemeníes y al Gobierno reconocido para poner fin al control hutí, restaurar el Estado y frenar la amenaza contra su territorio, sus instalaciones energéticas y la navegación en el sur del mar Rojo y Bab al Mandeb.

Los hutíes respondieron acusando a Arabia Saudí de encabezar en realidad la ofensiva y le exigieron asumir "plena responsabilidad" por las consecuencias, además de declarar «inseguro» el espacio aéreo saudí.