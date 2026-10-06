Wall Street roza los 46.000 millones de dólares de beneficio en la primera mitad de 2026

Las ganancias de las operaciones de las firmas de la Bolsa de Nueva York en los primeros seis meses del año llegaron hasta los 45.900 millones de dólares, un 51,3 % más que el mismo periodo del año anterior.

Con este dato se ha superado la previsión de la ciudad de 45.300 millones de dólares para todo el año y se abre la puerta a que se puedan superar los 90.000 millones de dólares al final del año si sigue avanzando a este ritmo.

"A pesar de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica, el sector se ha mantenido sólido. Salvo una recesión o una importante perturbación del mercado, los sólidos beneficios deberían seguir aportando un importante impulso a los ingresos estatales y municipales", aseguró en un comunicado el contralor de Nueva York, Thomas DiNapoli.

DiNapoli señaló que el parqué neoyorquino está teniendo un año "excepcionalmente bueno", especialmente impulsado por la inversión en inteligencia artificial (IA) y un aumento de las fusiones y adquisiciones, entre otros aspectos.

Aun así, el controlador advirtió que "persisten los riesgos" que amenazan el crecimiento de la bolsa de valores como los conflictos en el mundo, la alta inflación, el aumento de los tipos de interés, la enorme contribución del sector de la IA y el impulso desregulador de la Administración de Donald Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este informe, que analiza las ganancias antes de impuestos, estudia las 168 firmas que forman parte de la Bolsa de Nueva York, por debajo de las 200 que había en 2007, antes de la crisis financiera global.

El estudio también recoge un máximo histórico del empleo en el sector tras alcanzar un récord ya en 2025. Los datos preliminares apuntan que este año se añadirán 5.300 puestos de trabajo en el sector en la ciudad de Nueva York.

El año pasado se alcanzó los 207.400 puestos de trabajo, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en el año 2000.