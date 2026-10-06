Zambia firmará pacto sanitario con EEUU por 3.600 millones de dólares tras rechazo inicial

"Me complace enormemente informar a la nación sobre el memorando de entendimiento con el Gobierno de EE.UU., un asunto que hemos estado gestionando desde hace algún tiempo", declaró el ministro de Salud zambiano, Roma Chilengi, en una rueda de prensa en Lusaka.

La firma del acuerdo se producirá este jueves en la sede del Ministerio de Finanzas de Zambia, y marcará un "hito importante" para la prestación de servicios de salud del país, según Chilengi.

En el pacto, que estará en vigor durante cinco años, se eliminan las cláusulas que hacen referencia a la protección de los datos de los ciudadanos del país africano.

"Hubo discrepancias en torno a cláusulas específicas, como la duración del memorando, los aspectos de protección de datos, la propiedad intelectual y el reparto de beneficios. También hubo controversia sobre las condiciones para el intercambio de muestras biológicas", reconoció.

Chilengi prometió que estos puntos han sido "eliminados por completo", y que el acuerdo ya no contempla el envío de muestras y datos.

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Durante su intervención, el ministro también dijo que el acuerdo no hace ninguna referencia al acceso preferencial de las empresas estadounidenses a los minerales críticos de Zambia.

En mayo, el Ministerio de Exteriores zambiano rechazó el acuerdo sanitario tanto por la privacidad de datos como por su vinculación al acceso a estos recursos minerales.

Mientras que Estados Unidos se comprometerá a apoyar al Gobierno zambiano a través de recursos para reforzar su sistema sanitario, Zambia prometió incrementar gradualmente su presupuesto en el sector salud.

Los 3.600 millones de dólares del acuerdo incluyen tanto la partida que aportará Washington como Lusaka, si bien el ministro no detalló cuánto aportará cada país.

Este pacto sanitario forma parte de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero, presentada en septiembre de 2025, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario de ese país en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con al menos 34 países (incluidos 24 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 24.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros).