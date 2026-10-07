Dos muertos en bombardeos israelíes en Gaza en aniversario del ataque del 7 de octubre

Desde el lugar donde en 2023 se celebraba el festival de música Nova se escucharon fuertes estruendos al otro lado de la frontera, en territorio palestino, justo cuando los familiares se reunían al amanecer para llorar la muerte de los más de 300 asistentes a ese concierto.

En Ciudad de Gaza, el hospital Al Shifa informó que dos personas fallecieron en un ataque israelí durante la noche.

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La Defensa Civil de Gaza identificó a uno de los muertos como Mohamed Tamous y señaló que era voluntario de esa agencia, que funciona como servicio de rescate bajo el mando de Hamás.