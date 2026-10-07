Felipe VI visita una base militar finlandesa en Laponia a disposición de la OTAN

En la tercera y última jornada del viaje de Estado que realizan a Finlandia, el país de la UE que tiene más kilómetros de frontera con Rusia y es, por tanto, uno de los más expuestos a sus amenazas, los reyes se trasladaron desde Helsinki a Rovaniemi, la capital de Laponia, donde Felipe VI y Stubb asistieron a maniobras de F18 en una de las dos alas de caza operativas de la Fuerza Aérea de Finlandia.

Una visita que se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el pasado 8 de julio que España se sumará a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN en Finlandia para proteger la región ártica.

Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también visitaron la Brigada Jaeger, que es desde este año la unidad anfitriona finlandesa de la Fuerza Terrestre Avanzada de la OTAN en Finlandia (FLF-FIN), liderada por Suecia en calidad de nación marco.

Es además una de las ocho unidades de nivel brigada del Ejército finlandés que funciona como centro de instrucción de armas combinadas y que se dedica a enseñar a tropas para operar en las exigentes condiciones subárticas del norte de Finlandia.

Precisamente esta Brigada es el centro de formación de las Fuerzas de Defensa de Finlandia para operaciones en el Ártico y procedimientos SERE (supervivencia, evasión, resistencia y extracción) y cada año instruye además a militares de países aliados en combate invernal.

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Cubre un área de más de 100.000 kilómetros que abarca todo el norte de Finlandia y 350 kilómetros de frontera con Rusia.

Antes de recibir explicaciones sobre la labor del Ala Aérea y la Brigada Jaeger en los edificios operativos de la unidad aérea, el rey y Stubb mantuvieron un encuentro con los soldados que están realizando el servicio militar en la base.