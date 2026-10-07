Hallan 35 campamentos de minería ilegal en reserva ecológica de la Amazonía de Ecuador

La operación militar permitió afectar la capacidad logística y operativa de las estructuras dedicadas a esta actividad ilícita, informó el Ejército.

Durante la intervención se hallaron 35 campamentos, 16 excavadoras, 13 motores de succión de agua, 10 dragas, 215 metros de manguera de cinco pulgadas, diésel y diversas herramientas utilizadas para la explotación minera ilegal.

De acuerdo al Ejército, estas acciones representan una afectación económica estimada de 2,1 millones de dólares a la economía criminal, al interrumpir la maquinaria, el combustible, la infraestructura y los medios logísticos empleados para el desarrollo de actividades de minería ilegal.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar, estas actividades estarían vinculadas a la financiación de la estructura delictiva 'Los Cuajiboys', añadió en un mensaje en el que adjuntó fotografías y vídeos de la operación militar.

El Ejército subrayó que la operación contribuye a contener el avance de la minería ilegal y a proteger el ecosistema de la Reserva Ecológica Tinajillas, una zona de alta biodiversidad y belleza paisajística.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.