Israel dice que el voluntario de Defensa Civil que mató es un miliciano de Hamás

En un comunicado, el Ejército explica que, además de al rescatista, también mató al hombre al que acudió a socorrer, afirmando que era otro miliciano de Hamás que había colocado explosivos cerca de la 'línea amarilla' a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes, que según su versión había sacado previamente del hospital Kamal Adwan.

El Ejército acompaña el texto con un vídeo grabado con cámaras infrarrojas en el que se ve a un hombre agachado manipulando algo, y luego una persona corriendo que resulta impactada por un proyectil.

"Mohamd Tamus, un francotirador del brazo armado de Hamás que resultó eliminado en el ataque, operaba simultáneamente como trabajador de Defensa Civil en la Franja de Gaza", afirma el Ejército sobre el rescatista, que tenía 25 años y fue enterrado en una ceremonia en la que participó el director de este cuerpo, Raed Al Dahshan.

Defensa Civil afirmó tras el ataque que Tamús era un voluntario que prestaba asistencia humanitaria a los gazatíes desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, que siguió a los ataques de Hamás en Israel de hace justo tres años.

Durante el funeral del voluntario, el director de la Defensa Civil recordó que en los tres años de ofensiva israelí en el enclave palestino, 150 trabajadores de este cuerpo han muerto por fuego de Israel, una cifra que calificó de "estremecedora".

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"El enemigo no se ha limitado a matar civiles; ha atacado deliberadamente al personal de la Defensa Civil, a los trabajadores sanitarios y a quienes prestan ayuda humanitaria", dijo.

Y exigió "urgentemente" protección para los equipos de la Defensa Civil, así como que se les suministre de equipos de protección personal necesarios para que puedan seguir desempeñando sus funciones.

Además de a estas dos personas, el Ejército israelí mató este miércoles a otro hombre, llamado Ziad Zaarab, en un bombardeo con dron en Jan Yunis, sur de la Franja, según informó el Hospital Náser, al que fue trasladado su cadáver.

También mató a una cuarta persona en un ataque con un proyectil lanzado desde el aire a una tienda de campaña de refugiados en la zona costera de Al Mawasi, en el sur.

Su nombre, según informó el hospital Náser, es Mohamed Shaluf, y en el ataque también resultaron heridas otras cinco personas.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos dos ataques.

Pese a la tregua vigente desde hace casi un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.250 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.467 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.