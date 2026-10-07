León XIV conmemora los 10 años del controvertido documento de Francisco sobre la familia

En un encuentro celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano junto a los jefes de las Iglesias Orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales, el pontífice abordó el legado del documento publicado en 2016, que le valió a Francisco críticas de los sectores reformistas y tradicionalistas de la Iglesia.

"Al inicio de su propio pontificado, el papa Francisco puso nuevamente a la familia en el centro de un proceso sinodal, reconociendo la necesidad de proseguir el discernimiento de la Iglesia ante los profundos cambios que afectan a un ámbito tan estrechamente ligado a su misión en el mundo de hoy", recordó León XIV.

El pontífice destacó que, en este decenio, el texto "ha sido acogido en diversas culturas y contextos pastorales, ha acompañado la vida cotidiana de las familias y ha inspirado iniciativas y recorridos".

Y pidió asimismo "recoger los frutos que Amoris Laetitia ha traído a nuestras Iglesias locales, para que puedan nutrir a toda la Iglesia", subrayando la importancia de atender la fragilidad y las circunstancias complejas de la vida familiar contemporánea.

Centrándose en los desafíos más actuales, animó a los obispos a escuchar a las familias, asegurando que la Iglesia tiene aún mucho que aprender de ellas.

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"En muchos contextos ha surgido una creciente distancia entre el modo en que se viven el sexo y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio", advirtió el pontífice estadounidense, que pidió a los obispos plantearse preguntas con "valentía".

Publicada en abril de 2016 tras dos sínodos dedicados a la familia, 'Amoris Laetitia' ("La alegría del amor") se consolidó como un documento amplio sobre el matrimonio, la educación de los hijos y los desafíos sociales y económicos que afrontan los hogares.

Entre sus aportaciones más relevantes destaca el llamamiento a "acompañar, discernir e integrar" las situaciones complejas o llamadas "irregulares", incluyendo el acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar mediante un discernimiento caso por caso.

El planteamiento generó en su momento intensos debates dentro de la Iglesia y supuso un desencuentro entre tradicionalistas y reformistas.

Cuatro cardenales - Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra y Joachim Meisner - escribieron en su día una carta al papa Francisco solicitando aclaraciones doctrinales sobre el alcance del texto.

Asimismo, diversos sectores conservadores mantuvieron sus reservas públicas respecto a su interpretación; entre ellos, un grupo de historiadores, teólogos y sacerdotes que llegó a difundir un documento crítico en el que señalaban supuestas "herejías" y solicitaban la revisión de la exhortación apostólica.