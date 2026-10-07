Los fondos climáticos deben fortalecer los derechos de propiedad indígena, según experta

Chicchón participa como experta y panelista en el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLac), que se desarrollará hasta este jueves en la ciudad boliviana de Santa Cruz, con el lema 'Finanzas que impulsan la conservación, Pueblos Indígenas que Protegen, Innovación que Transforma'.

La ambientalista mencionó que en el mundo existen extensas áreas de bosque y biodiversidad habitadas por comunidades indígenas que “no tienen acceso o los recursos” para tramitar un título de propiedad, lo que pone en riesgo su sustento ante la “ampliación” de las zonas urbanas y productivas.

Por ello, consideró que “es importante” delimitar las áreas donde viven desde hace años estas poblaciones, sitios que “muchas veces incluyen alta biodiversidad”.

“Los fondos para la (conservación de la) naturaleza muchas veces no han incluido a las poblaciones indígenas (…) Por lo tanto, la premisa es que los fondos climáticos sirvan para consolidar los territorios indígenas”, subrayó.

Para Chicchón, es necesario ayudar a “consolidar los territorios indígenas” y apoyar a esas poblaciones para que tengan “derechos territoriales”, ante la posibilidad de que existan “intereses” en recursos como los minerales, el gas o el petróleo que amenacen su subsistencia y la biodiversidad.

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La experta dijo que los criterios para la consolidación territorial deben considerar las distintas dimensiones de las comunidades indígenas, como sus medios de subsistencia mediante el cultivo, la caza y la recolección, así como las necesidades de los pueblos en aislamiento voluntario, que son nómadas y requieren espacios extensos para su protección.

Para que esa defensa sea efectiva, consideró necesario que las autoridades estatales escojan entre una visión económica de “corto plazo”, vinculada a actividades extractivas, y otra que apueste por la “sostenibilidad de los recursos naturales”, ante las barreras institucionales que suelen dificultar este objetivo.

Ante este dilema, Chicchón destacó el papel de las comunidades locales e indígenas como principales defensoras de la biodiversidad y llamó a planificar el desarrollo “no solo” por razones económicas, sino también “éticas”.

"Hay una voluntad de poder buscar los mecanismos para financiar directamente a las comunidades indígenas (…) Lo que falta es el fortalecimiento institucional y la credibilidad de esas sociedades para poder manejar los fondos de una forma que la cultura occidental permite", indicó la líder ambientalista.

Admitió que esta tarea sigue “un proceso de transición” para establecer las “reglas necesarias” y crear condiciones que fortalezcan a las poblaciones indígenas, de modo que puedan beneficiarse de los fondos de organismos internacionales.

El papel de los fondos ambientales y los pueblos indígenas es uno de los temas abordados en el congreso de la RedLac, donde también se analizan mecanismos y soluciones financieras para transformar el financiamiento de la naturaleza, como la acreditación ante fondos climáticos, los proyectos de financiamiento permanente (PFP) y la conversión de deuda por naturaleza, entre otros.

El evento está organizado por la RedLac, junto con la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap), la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

La RedLac agrupa a una treintena de fondos ambientales de 20 países de América Latina y el Caribe, que cooperan para intercambiar experiencias, difundir buenas prácticas y establecer alianzas que amplíen las oportunidades de financiación para la conservación de la naturaleza.