Mamdani recuerda los "horribles" crímenes del 7-O y pide "el fin del genocidio" en Gaza

"Para honrar a los muertos, debemos luchar por un mundo en el que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad", aseguró Mamdani en un comunicado.

El alcalde socialista y musulmán se unió al duelo por la pérdida de más de 1.100 personas tras los atentados de Hamás y el dolor de los 251 que fueron secuestrados.

Sin embargo, Mamdani, lamentó que "el sufrimiento no comenzó ni terminó ese día": "Continuó con el devastador genocidio que el Gobierno israelí sigue perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 74.000 palestinos, entre ellos más de 21.000 niños".

El edil denunció que incluso desde que se proclamó el alto el fuego más de 1.400 palestinos han sido asesinados y el resto siguen sufriendo con "cada bomba lanzada sobre ambulancias que esperaban frente a hospitales" y cada dron contra edificios residenciales o contra cargamentos de ayuda humanitaria.

"Tres años después, debemos negarnos a aceptar un mundo en el que persistan la ocupación y el apartheid, en el que los crímenes de guerra queden impunes y en el que nuestro Gobierno federal siga siendo cómplice con cada envío de armas", añadió.

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Las declaraciones llegan después de un duro enfrentamiento con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien acusa al alcalde de apoyar a Hamás y de justificar la matanza del 7 de octubre por su rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

El alcalde neoyorquino ya había utilizado el término genocidio en anteriores declaraciones, y también llegó a pedir la detención de Netanyahu durante su última visita a Nueva York, en línea con la orden de arresto emitida contra el primer ministro israelí en 2024 por la Corte Penal Internacional.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó que las banderas de los edificios estatales ondeen a media asta, que los monumentos emblemáticos se iluminen de amarillo en solidaridad con el pueblo israelí y que la bandera israelí ondee en el Capitolio estatal.

"El dolor de aquel día oscuro no se ha desvanecido. Pero tampoco lo han hecho la fuerza, la resiliencia y la esperanza inquebrantable del pueblo judío", aseguró Hochul en un comunicado.