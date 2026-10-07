Merz advierte de los riesgos del extremismo, también en la economía

"Los electores en Sajonia-Anhalt dieron a AfD y BSW, dos partidos autoritarios y extremistas, una mayoría absoluta. Eso marca históricamente un antes y un después y tiene consecuencias, como vimos en la elección del presidente del Parlamento regional", dijo Merz durante un acto para celebrar los 80 años del periódico económico Handelsblatt y los 100 años de la revista Wirtschaftswoche.

Después, en la ronda de preguntas, avisó de los riesgos económicos del extremismo por la inseguridad que crea para los inversores.

"Los inversores no seguirán en Alemania si partidos extremistas causan inestabilidad política y cuestionan la UE", aseguró.

Rausch recibió cuatro votos más de los que suman su partido y el izquierdista BSW y existe la sospecha de que esos apoyos salieron del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz.

"Fue una elección con voto secreto. No sabemos de dónde salieron los votos del presidente del Parlamento", dijo Merz.

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"Quien vota por un candidato de un partido extremista para la presidencia de un Parlamento regional tiene que arreglárselas con su consciencia. Quien da su voto a AfD hace el juego a los extremistas y destruye credibilidad. Eso no se compagina con los valores de la CDU", agregó.

Posteriormente, en una breve ronda de preguntas, advirtió de que no sólo en el ámbito militar sino también en el político se dan "operaciones bajo falsa bandera" y que los votos adicionales para Rausch pudieron salir de un partido distinto a la CDU.

En su intervención Merz también se refirió a la situación en Berlín, donde es posible un coalición entre La Izquierda, -partido que se impuso en las regionales-, Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD) al igual que otra entre esos dos últimos partidos y la CDU.

A ese respecto, Merz aseguró que parte de La Izquierda en Berlín es cercana a personas pertenecientes el entorno de Hamas y pidió a Los Verdes y el SPD que eviten la llegada a la alcaldía de la candidata aquel partido, Elif Eralp.

"Los partidos demócratas de centro, SPD; Verdes y CDU, tienen una mayoría en el Parlamento regional. Apelo a todos los que conformar ese centro a asumir su responsabilidad y evitar una alcaldesa de La Izquierda", subrayó.

El SPD, socio de coalición del bloque conservador en el Gobierno federal, ha pedido públicamente explicaciones por los supuestos cuatro votos a favor del candidato ultraderechista en Sajonia-Anhalt.

El líder socialdemócrata y ministro de Finanzas Lars Klingbeil afirmó que la elección de Rausch "arroja preguntas muy urgentes" y constituye "la ruptura de un tabú", al tratarse del primer ultraderechista en presidir un parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

Tras la elección de Rausch el martes, los diputados socialdemócratas del Bundestag (cámara baja) protagonizaron una marcha improvisada hasta la plaza berlinesa de Bebelplatz, donde se quemaron libros tras la toma de poder de los nazis, portando ejemplares de la constitución.

"Éste es un día de furia, es un día de decepción porque los y las demócratas aparentemente no han aprendido nada de la historia", dijo el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que entonó durante el acto el himno nacional.