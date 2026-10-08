Alrededor de 300 milicianos de las FAR desertan y se unen al Ejército de Sudán

Medios militares difundieron un vídeo de Al Fanyari en el que explicó que decidió abandonar las FAR tras revisar su participación en la guerra y evaluar sus consecuencias para Sudán y afirmó que puso fin a todas las funciones que desempeñaba en las filas del grupo paramilitar.

Asimismo, plataformas vinculadas al Ejército informaron de que aproximadamente 300 miembros de las FAR, entre oficiales y soldados, desertaron junto a Al Fanyari, llevándose más de 30 vehículos de combate.

En el vídeo, Al Fanyari abogó por poner fin a una guerra que calificó de "inútil" y reclamó adoptar una posición que tenga en cuenta la difícil situación de la población sudanesa afectada por el conflicto.

También pidió disculpas a las familias que han perdido a sus hijos o que se han visto obligadas a huir de sus hogares por los combates, e instó a los miembros de las FAR a reconsiderar sus posiciones y unirse al Ejército para contribuir, según sus palabras, a restablecer la seguridad y la estabilidad.

La deserción se suma a una serie de salidas de combatientes y comandantes de las FAR anunciadas durante los últimos meses, como la del pasado 31 de agosto, cuando unos 200 combatientes del grupo paramilitar, incluidos comandantes y oficiales, llegaron a Omdurman para incorporarse al Ejército, informó entonces la agencia oficial sudanesa SUNA.

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Al frente de ese grupo se encontraba el comandante de campo Abubaker Hamuda Dahlub, responsable de la sección de inteligencia de misiones especiales de las FAR en Kordofán del Norte, según SUNA.

Durante agosto, las autoridades sudanesas anunciaron otras dos deserciones, que sumaron unos 25 oficiales y más de 500 combatientes.

En mayo, el líder tribal Ismail Mohamed Yusef también anunció su salida de las FAR para unirse al Ejército, después de que el comandante Ali Rizqalá, conocido como Al Savanah, hiciera lo mismo.

El nuevo movimiento se produce mientras se recrudecen los combates en el sureste del país. Este miércoles, al menos cuatro civiles murieron en un ataque con drones atribuido a las FAR contra Damazín, capital del estado del Nilo Azul, según fuentes militares consultadas por EFE.

La guerra entre el Ejército y las FAR comenzó el 15 de abril de 2023 y ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones.